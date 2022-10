Pelo menos 134 mil passageiros afetados pela greve na Lufthansa

O pessoal de terra da companhia aérea alemã Lufthansa está a cumprir uma greve de 24 horas. Mais de mil voos da Lufthansa foram cancelados esta quinta-feira. Já foram cancelados, pelo menos, seis voos com partida em Lisboa e no Porto e cinco voos com destino a Lisboa.

Pelo menos 134 mil passageiros viram-se obrigados a mudar ou a cancelar os planos de viagem devido à greve de 24 horas dos trabalhadores de terra da companhia aérea alemã Lufthansa.

Mais de mil voos foram cancelados, a maioria nos aeroportos de Frankfurt e Munique.

Os efeitos da greve da companhia aérea também se fazem sentir em Portugal. Foram cancelados pelo menos quatro voos com partida em Lisboa e rumo a Frankfurt e cinco com destino ao aeroporto Humberto Delgado.

No Porto, foram cancelados dois voos para Frankfurt e Munique.

Os trabalhadores de terra da Lufthansa exigem aumentos salariais de 9,5% e queixam-se da sobrecarga de trabalho devido à falta de pessoal agravada com a pandemia.

As companhias aéreas têm tido dificuldades em responder ao aumento da procura desde o levantamento das restrições sanitárias.

Atualmente faltam mais de 7 mil funcionários no setor de aviação alemão.

A Lufthansa anunciou que está a tentar recrutar milhares de novos empregados na Europa, mas os esforços da empresa alemã apenas terão efeito a partir do inverno.