Lucros dos bancos Santander e BCP crescem nos primeiros seis meses do ano

O Santander e o BCP já apresentaram os resultados dos primeiros seis meses do ano. Os dois bancos viram os lucros disparar e não parecem preocupados com a subida das taxas de juro.

Em seis meses, os lucros do Santander subiram quase 200%. Quando comparados com o mesmo período do ano passado são 241 milhões de euros e não se nota um abrandamento no pedido de créditos, havendo mesmo um aumento entre janeiro e junho.

O presidente da comissão executiva não vê problemas acrescidos com a subida das taxas de juro.

"Estamos a falar de taxas de juro muito baixas. A verdade é que há dois meses se calhar perspetivava-se que a Euribor a 12 meses estivesse quase nos 3%, agora estamos a apontar que, eventualmente, no máximo no final do próximo ano, estará na casa dos 1,5%. Portanto, com esse nível de taxas não há-de ser a principal que irá afetar de maneira nenhuma as famílias", disse Pedro Castro e Almeida, presidente da Comissão Executiva do Santander.

Já sobre a escalada da inflação e uma eventual subida do desemprego, a conversa é outra.

Pedro Castro e Almeida considera que, para a população mais rica controlar os efeitos do aumento da inflação precisa de "mudar ligeiramente os hábitos de consumo. No entanto, na população mais pobre, essa subida "tem e terá um efeito muito grande".

"É verdade que hoje em dia há muito mais procura do que oferta e verificamos isso entre trabalhadores qualificados e não qualificados. A realidade é que sabemos que o mercado muda muito rapidamente e, portanto, a segunda variável que eu punha aqui como mais relevante é desemprego", continuou.

Nada de cenários catastróficos e o presidente executivo do BCP partilha a opinião.

"O crescimento da economia portuguesa para este ano é um crescimento francamente positivo, portanto as perspetivas são de um arrefecimento, mas não uma crise ou um problema estrutural seríssimo da economia portuguesa. Aliás, a economia e a economia europeia ainda continua a crescer a bom ritmo", afirmou o presidente da Comissão Executiva do BCP, Miguel Maya.

Nos primeiros seis meses do ano, o lucro do BCP cresceu quase 75 milhões - um crescimento de mais 500% em relação a 2021.