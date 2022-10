Preço das casas: previa-se uma descida, mas valor do metro quadrado acaba de atingir novo recorde

Com a subida das taxas de juro e o receio de uma recessão económica, seria de esperar que o preço das casas baixasse, mas isso não aconteceu. O valor mediano do metro quadrado está fixado nos 1.407 euros, um novo recorde.

Apesar do número de empréstimos estar a diminuir, os bancos voltaram a avaliar em alta o valor mediano do metro quadrado. Esta situação fez aumentar o valor em 27 euros, quando comparado com o mês de maio, o que significa que está agora avaliado em 1.407 euros.

No que toca aos locais do país mais caros e mais baratos, o Algarve e o Alentejo são antípodas. A região algarvia é onde o metro quadrado é mais caro - está avaliado em 1.895 euros - enquanto no Alentejo este valor situa-se nos 954 euros, quase menos mil euros.

Desde agosto de 2021 que o preço das habitações tem vindo a aumentar significativamente, um aumento causado pela alta avaliação dos bancos.

Esta situação desenrola-se enquanto se assiste a uma inflação galopante, à crise causada pela guerra na Ucrânia, ao crescimento das taxas de juro e à ameaça de recessão que se vive nos dias de hoje.

A subida dos custos das matérias-primas, para construção e obras nas casas, poderá ajudar a explicar o porquê dos bancos continuarem a subir as avaliações.