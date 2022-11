Governo pondera atualização de escalões de IRS à taxa de inflação

O Governo pondera a atualização de escalões de IRS em 2023 à taxa de inflação deste ano.

O objetivo é evitar a perda do poder de compra dos portugueses com a escalada da inflação, que em julho já estava em 9,1%. Segundo o Jornal Económico, a atualização poderá rondar os 3,5%.

A medida só estará fechada na proposta do Orçamento do Estado para 2023.

Uma das medidas do Orçamento do Estado para este ano foi o desdobramento dos escalões de IRS, que se concentrou no terceiro e sexto escalões.

Fonte do Governo disse à SIC que é normal a atualização de escalões de IRS à taxa de inflação.