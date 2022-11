Sabe-se que o distrito mais caro do país é Lisboa, mas quais são as ruas mais caras para comprar casa? O Idealista publicou na segunda-feira a lista dos imóveis mais caros e as ruas com os preços mais altos.

Comprar uma casa na rua Alto do Duque, em Belém, custa, em média, quase 4,5 milhões de euros. Segue-se a Avenida Brasil, em Cascais, com as casas a custarem, em média, 3,1 milhões de euros em julho. Porém, a Avenida Almirante Gago Coutinho, na zona de Alvalade não está muito atrás do segundo lugar, com um custo médio de 3.037.778 euros.