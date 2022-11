Um gasoduto com estas características, ou seja, a partir de Portugal através de Espanha e França para o resto da Europa, "resolveria os problemas atuais", na opinião do chanceler alemão, que destacou os esforços do seu governo para reduzir a dependência energética em relação à Rússia e admitiu que os anteriores não consideraram essa possibilidade.

O primeiro-ministro português recorreu ao Twitter para comentar a sugestão de Olaf Scholz. "A Alemanha pode contar 100% com o empenho de Portugal para a construção do gasoduto".