O preço dos combustíveis volta a sofrer alterações esta semana. O gasóleo sobe entre 4 a 5 cêntimos por litro e a gasolina desce 1 cêntimo.



A mexida nos preços acontece à boleia da cotação do petróleo nos mercados internacionais.

No caso de Portugal, tanto o preço da gasolina como do gasóleo ainda é influenciado pela redução do Imposto sobre os Produtos Petrolíferos e da fixação da Taxa de Carbono.