Vai andar de avião este fim de semana? Atenção que há greve e já há voos a ser cancelados

Esta sexta-feira e durante o fim de semana, a greve do SINTAC - Sindicato Nacional dos Trabalhadores da Aviação Civil - poderá causar atrasos e constrangimentos nos aeroportos. A SIC sabe que há várias companhias aéreas que já cancelaram voos.

A AirTransat, a Air Canada e a EasyJet já cancelaram voos previstos para os dias 26, 27 e 28 de agosto. A Emirates já mandou suspender o processamento da carga em Lisboa, feito pela Portway, até à próxima segunda-feira.

Se esta greve poderá afetar um elevado número de pessoas esta sexta-feira, o problema poderá agravar-se no fim de semana, pois colide com as greves de outros sindicatos já iniciadas há dois meses, a do STAMA, que ocorre quinzenalmente aos sábados e a do STAMP, no Porto, já a fazer greve todos os dias da semana, até 31 de dezembro, sem serviços mínimos decretados.