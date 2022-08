Sintac acusa Portway de recorrer a serviços externos para contornar a greve

O Sindicato Nacional dos Trabalhadores da Aviação Civil (Sintac) diz ter a informação de que "Portway estará a recorrer à contratação de serviços externos para substituição de grevistas". Segundo o sindicato, isso mesmo pode ser comprovado nos serviços de push-back (trator para empurra os aviões para a pista).

"Recordamos que a substituição de grevistas é um crime perante a lei portuguesa e até ao momento está confirmado que a Ryannair/Groundlink e a Groundforce foram as empresas que se disponibilizaram para efetuar este serviço", lê-se no comunicado enviado esta manhã às redações.

Em declarações aos jornalistas a partir do Aeroporto de Lisboa, Pedro Figueiredo, dirigente do Sintac, confirmou esta informação dizendo lamentar que "uma empresa ligada ao subsetor do Estado, neste caso a Groundforce esteja a efetuar o serviço de reboques". Neste sentido, revelou, "já fizemos chegar à Autoridade para as Condições do Trabalho (ACT) e respetivos ministérios a denúncia", apesar de até ao momento não terem recebido qualquer resposta.

Questionado sobre se o impacto da greve é penalizado por esta situação, o dirigente do Sintac reconheceu que sim, "afeta em muito", ainda "está a ter impacto". a ter impacto, tendo já sido cancelados "60 voos em Lisboa e cerca de 40 no Porto".