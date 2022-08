Regresso às aulas: material escolar está mais caro do que em 2021

O material escolar teve um aumento de 16,5% em relação a 2021, uma consequência da inflação.

De acordo com a análise do comparador de preços online KuantoKusta, um cabaz de artidos essenciais passou a custar mais 15 euros do que no ano passado.

Nos artigos mais procurados, as maiores subidas de preço foram nos estojos (+42,86%), nos cadernos A4 (+26,54%) e nas mochilas (+10,81%).

No entanto, os livros escolares são gratuitos para as crianças que frequentam o ensino público. Já no ensino privado, as compras contabilizam também os manuais escolares.

Os encarregados de educação com filhos no ensino público que ainda não levantaram os livros escolares podem ir levantar os novos nas livrarias aderentes os usados nas escolas.

Foram reutilizados cerca de 65% dos mais de cinco milhões de manuais escolares distribuídos no ano letivo passado até ao início de agosto.