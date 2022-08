Combustíveis: Governo mantém descontos do ISP

O Governo anunciou esta quarta-feira que irão manter-se em vigor, durante o mês de setembro, os descontos do Imposto Sobre Produtos Petrolíferos (ISP).

"O desconto no ISP equivalente a uma descida da taxa do IVA dos 23% para 13% vai manter-se em setembro. Quanto à compensação por via de redução do ISP da receita adicional de IVA, decorrente de variações de preços dos combustíveis, o desconto vai manter-se também inalterado no próximo mês", lê-se no comunicado do Ministério das Finanças.

Também a taxa de carbono vai continuar suspensa até ao fim do mês.

De acordo com o Governo, tendo em conta todas as medidas em vigor, a diminuição da carga fiscal é de 28,2 cêntimos por litro de gasóleo e 32,1 cêntimos por litro de gasolina.

Relativamente ao gasóleo agrícola, o desconto do ISP aplicável ao combustível colorido e marcado, com aplicações no setor primário (agricultura, aquicultura e pescas), vai manter-se fixado nos 6 cêntimos por litro no mês de setembro.

Esta terça-feira, o primeiro-ministro referiu que na próxima segunda-feira vai realizar-se o Conselho de Ministros extraordinário para aprovar o pacote de medidas de apoio ao rendimento das famílias face à inflação.