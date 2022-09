Subida da inflação: Governo anuncia pacote de medidas de apoio na segunda-feira

As medidas que o governo se prepara para anunciar têm como objetivo apoiar as empresas e famílias, face ao aumento do custo de vida.

O aumento dos preços obriga a uma ginástica constante: a carne está cerca de 17% mais cara e, no peixe, a subida do preço foi ainda foi maior, quase 20% desde o início do ano.

Os bens alimentares continuam com valores superiores aos do início do ano, embora na última semana um cabaz de bens básicos custe agora menos cerca de três euros. Esta descida pouco ou nada se reflete na carteira dos portugueses.

No que toca a habitação quem comprou casa, tem visto as taxas Euribor a subir em todos os prazos durante o mês agosto. Os especialistas acreditam que as taxas possam chegar brevemente aos 2%.

As taxas Euribor, servem de referência aos empréstimos para quem compra casa e estão já no valor mais alto dos últimos 10 anos. O valor da rendas também pode disparar em janeiro, com uma subida de 5%.

Para aliviar as dificuldades que as famílias atravessam, as medidas extraordinárias estão quase a ser reveladas.