Preço da eletricidade no mercado regulado vai subir

A Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE) anunciou um aumento do preço da energia no mercado regulado da eletricidade em cinco euros por megawatt-hora (MWh), equivalente a uma subida média de 3% na fatura mensal.

O aumento produz efeitos a partir de 1 de outubro.

No documento, a ERSE assinala que este aumento surge numa altura em que os mercados da energia estão a ser afetados pela guerra na Ucrânia.

A partir de outubro, uma fatura média mensal para um casal sem filhos, considerando uma potência anual de 3,45 kilovoltamperes (kVA) e um consumo de 1.900 kilowatts-hora (kWh) por ano, será de 38,22 euros, traduzindo-se num acréscimo de 1,05 euros face a setembro.

Já para um casal com dois filhos, com uma potência de 6,9 kVA e um consumo anual de 5.000 kWh por ano, o aumento será de 2,86 euros para uma fatura mensal de 94,97 euros.

As tarifas da energia já tinham sido atualizadas em abril e revistas em julho, o que resultou num "aumento anualizado de mais 1,1% da tarifa transitória em baixa tensão normal (BTN), entre 2022 e 2021".

Com este novo aumento, a variação tarifária média anual em BTN, entre 2022 e 2021, será de mais 1,8% no mercado regulado do setor elétrico.