"Estas mensagens são falsas": Fisco alerta para email fraudulento sobre dívidas fiscais

A Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) alertou este sábado para o envio de um email fraudulento para alguns contribuintes sobre supostas regularizações de dívidas, sublinhando que o mesmo deve ser ignorado e apagado.

"A Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) tem conhecimento de que alguns contribuintes estão a receber mensagens de correio eletrónico supostamente provenientes da AT, as quais trazem um anexo para alegadamente se proceder à regularização da situação tributária", lê-se no alerta publicado no Portal das Finanças.