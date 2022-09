Costa garante apoio à proposta europeia para taxar lucros extraordinários das petrolíferas

António Costa está esta terça-feira em Nova Iorque para participar na abertura do debate geral das Nações Unidas. Em declarações aos jornalistas, o primeiro-ministro diz que está a ser analisada a tributação aos lucros excessivos das empresas de combustíveis fósseis, mas recusa comentar a possível descida do IRC

O primeiro-ministro foi também questionado sobre a possível descida do IRC, como medida de apoio as empresas por causa do aumento da inflação. António Costa não quis comentar se essa medida, afirmando que “ o tema não esteve no discurso de António Guterres ", secretário-geral da ONU

“Não é uma guerra só contra a Ucrânia, é uma guerra que está a ter consequências gravíssima em termos internacionais”, diz António Costa, à margem do debate geral da ONU. E prossegue: “A vinda do ministro Lavrov pode ser um bom sinal ou pode não ser. Esperemos que seja e que possa ser um passo em relação ao que é fundamental”.

O primeiro-ministro português diz que é fundamental o diálogo com a Rússia para terminar a guerra na Ucrânia. António Costa espera que a presença do ministro dos Negócios Estrangeiros russo na Assembleia Geral das Nações Unidas seja um sinal positivo.

Sobre a posição de Portugal em relação ao conflito, Costa considera que foi, desde o início, “clara e inequívoca”, sublinhando uma “condenação absoluta desta guerra, da violação do direito internacional, do apelo para o restabelecimento da paz”. Afirma ainda que Portugal presta “apoio incondicional à Ucrânia, do ponto de vista político, humanitário, económico, no seu esforço para defesa da integridade do seu território, do seu direito à indecência e à soberania”.