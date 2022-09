Vem aí uma recessão? Economistas dizem que sim e que será "severa, longa e feia"

Esta terça-feira, a presidente do Banco Central Europeu mostrou algumas hesitações e disse que só o futuro dirá se os países vão mergulhar novamente em recessão. Porém, há quem não tenha dúvidas. É o caso da Diretora da Organização Mundial do Comércio e dos responsáveis do Banco Mundial para quem esta recessão será ainda pior do que a dos anos 1970.

Também Nouriel Roubini, economista conhecido como profeta da desgraça depois de ter adivinhado a crise de 2008, vaticina que a recessão será "severa, longa e feia". O norte-americano Joseph Stiglitz, Nobel da Economia, vai mais longe e aponta o dedo aos bancos centrais que "ao subirem as taxas de juro não vão resolver o problema", pelo contrário, vão provocar "uma recessão ainda mais profunda".

Este mês, 25 bancos centrais de todo o mundo, incluindo o Banco Central Europeu, aumentaram as taxas de juro, alegando ser a única forma de controlar a inflação.

Esta terça-feira, a Presidente do BCE criticou os Governos europeus, incluindo o português, pela forma como estão a apoiar as famílias. Em reação, o Presidente da República mostrou-se preocupado com a mudança de discurso de Christine Lagarde, que considerou dramático.