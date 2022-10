Preço dos combustíveis volta a aumentar

A subida do preço do gasóleo anula a descida verificada na semana passada. Já a gasolina volta aos valores do início de setembro.

Para colmatar as subidas abruptas e ajudar as famílias, o Governo decidiu manter até ao final do ano algumas medidas, como por exemplo, a suspensão do aumento da taxa de carbono, a devolução da receita adicional do IVA e ainda a redução do Imposto sobre Produtos Petrolíferos (ISP).