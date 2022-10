Espanha mantém atualização das pensões segundo inflação em 2023

O Conselho de Ministros espanhol aprovou hoje uma proposta de Orçamento do Estado para 2023 com um teto de gasto de 198.211 milhões de euros, mais 1,1% do que o destinado a este ano, e o valor mais alto de sempre, como já havia sido anunciado em julho.

Espanha vai manter o aumento das pensões indexado à inflação em 2023, confirmou esta terça-feira a ministra espanhola das Finanças, María Jesús Montero, no dia em que o executivo aprovou a proposta de Orçamento do Estado para o próximo ano.

A acompanhar o aumento da despesa, há também um aumento das receitas estimadas de 7,7%, com o qual o executivo espanhol espera manter os objetivos para o défice público: 3,9% do Produto Interno Bruto (PIB) em 2023, menos 1,1 pontos do que o previsto para este ano.

A previsão do executivo espanhol de crescimento do PIB para 2023 é 2,1%, menos seis décimas do que havia estimado em julho.

O Governo espanhol anunciou na quinta-feira um pacote fiscal que incluiu reduções no IRS para rendimentos baixos e médios e um imposto novo temporário sobre as grandes fortunas.

As reduções no imposto sobre o rendimento singular (o IRS, que na sigla em espanhol é IRPF) vão abranger os contribuintes que ganham até 21.000 euros brutos anuais, o valor do rendimento médio em Espanha.

Em paralelo, haverá um agravamento do IRS sobre as mais valias e outros ganhos resultantes de investimentos, ações ou dividendos quando forem superiores a 200.000 euros anuais.

A nível das empresas, haverá redução de impostos para as mais pequenas, as que faturam menos de um milhão de euros por ano, o que o Governo espanhol prevê que abranja cerca de 400.000.Por outro lado, confirma-se a criação de um novo "imposto de solidariedade" sobre as grandes fortunas, superiores a três milhões de euros, durante dois anos, em 2023 e 2024, que o executivo espanhol justifica com a necessidade de financiamento da resposta à crise gerada pela guerra na Ucrânia e a inflação.

O imposto sobre as grandes fortunas junta-se a outros também extraordinários já anunciados anteriormente, para taxar, durante dois anos, a banca e as empresas do setor da energia, com o mesmo fim de financiar medidas para responder à crise atual.