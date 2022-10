"Boa lição da covid-19" deve ser exemplo mas "agora não é pagar para estar em casa"

A partir de Praga, para a primeira reunião da Comunidade Política Europeia dos líderes dos Estados-membros e dos países candidatos à adesão ou vizinhos do bloco, o primeiro-ministro António Costa insistiu na importância de uma resposta comum para fazer face aos desafios económicos desencadeados pela guerra na Ucrânia e destacou as “boas lições” que a UE aprendeu com a pandemia.

“O que aconteceu no Covid? Foi que fomos capazes de ultrapassar os limites da intervenção individual de cada um dos Estados e termos uma resposta conjunta. O SURE foi fundamental para estabilizar o emprego, para pôr as empresas a funcionar, (…). A Europa deve procurar sempre reter as boas lições e experiências”, afirmou, em declarações aos jornalistas, vincando que a sua tese foi comprovada nos últimos dois anos.

“Provamos bem na covid-19, mas na altura o objetivo era diferente”, era “pagar aquilo que em português se designava por lay-off, ou seja, financiar as empresas para manterem os postos de trabalho inativos porque a mensagem era ‘fiquem em casa’. Neste momento, a mensagem é inversa mas o mecanismo deve ser o mesmo”, uma espécie, disse, de “lay-on, ou seja apoiar as empresas para que mantenham a atividade, os empregos, o mecanismos é o mesmo só muda o objetivo. antes era pagar para estar em casa, agora é preciso pagar para manter a atividade”.