Costa, Scholz e Sánchez reúnem-se em Berlim para debaterem energia

O encontro entre António Costa, Olaf Scholz e Pedro Sánchez vai realizar-se na sexta-feira da próxima semana, à tarde, e na reunião será abordado o "abastecimento energético e a violação do Direito Internacional por parte da Rússia contra a Ucrânia e questões da reconstrução do país" , segundo afirmou um porta-voz do executivo alemão, Wolfgang Büchner, citado pela agência de notícias EFE.

Os primeiros-ministros de Portugal, Alemanha e Espanha reúnem-se dentro de uma semana, no dia 14, em Berlim, para debaterem a situação do abastecimento de energia na União Europeia (UE), anunciou hoje o Governo alemão.

Scholz apoia novo gasoduto nos Pirenéus

Esta reunião - que coincide com a realização do congresso dos Socialistas Europeus em Berlim, nos dias 14 e 15 de outubro - surge depois de Scholz ter manifestado apoio ao projeto do novo gasoduto nos Pirenéus, para ligar a Península Ibérica, ao resto da Europa, em linha com as pretensões de Portugal e Espanha, mas que conta com a oposição de França.

Olaf Scholz manifestou na quarta-feira passada "apoio de forma explícita" a um novo gasoduto nos Pirenéus e afirmou não ter "a impressão" de o projeto estar excluído por parte de França.

Scholz defendeu na mesma ocasião que a construção deste gasoduto, conhecido como MidCat, é um "elemento fundamental" para garantir o abastecimento energético dos países da UE mais dependentes de gás russo.

O chanceler alemão falava numa conferência de imprensa ao lado do homólogo espanhol, Pedro Sánchez, no final de uma cimeira hispano-alemã que ocorreu esta semana na Corunha.

O líder alemão destacou ainda que este projeto tem uma perspetiva de longo prazo e que, para além do transporte de gás no imediato, servirá para fornecer outras energias, como hidrogénio, no futuro.