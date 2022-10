Porque é que o gasóleo está mais caro que a gasolina?

Paulo Carmona explica por que razão o preço do gasóleo está a subir mais do que o da gasolina. Na SIC Notícias, esclarece ainda o porquê de se formarem filas em Portugal para abastecer.

A partir de segunda-feira, os condutores vão pagar ainda mais para abastecer o carro. Fonte do setor confirmou à SIC que o preço do gasóleo vai subir pelo menos 11 cêntimos e o a gasolina vai custar pelo menos 7 cêntimos.

Atenta-se para o facto de que estes valores podem variar consoante os postos de combustível.

Já no início desta semana, o preço dos combustíveis subiu - 2,5 cêntimos na gasolina e 1,5 cêntimos no gasóleo -, e a próxima seguirá o mesmo caminho, embora com uma curva ainda mais acentuada.

Portugal tem a 11.ª gasolina mais cara dos 27 países europeus e o 19.º gasóleo mais caro da União Europeia, segundo o boletim sobre combustíveis de Bruxelas.