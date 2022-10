"Um copo de água não custa o mesmo para todas as pessoas"

Um estudo da Associação Portuguesa de Famílias Numerosas mostra que o consumo de água em Portugal pode chegar a custar 13 vezes mais de um município para outro.

O estudo, feito desde 2015, analisa os preços praticados em todos os municípios.

Na fatura, o número de pessoas a habitar a casa não é tido devidamente em conta. A SIC falou com uma família que aderiu ao chamado tarifário familiar que, mesmo assim, considera que a injustiça permanece.

No estudo, os distritos de Bragança e do Porto foram considerados os menos justos no preço praticado ao consumidor.

No entanto, dentro do Porto, há por exemplo discrepâncias que podem chegar ao pagamento de quatro vezes mais de município para município.