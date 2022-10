Governo dá 50€ por cada filho, mas como é feito o pagamento?

O pagamento do apoio extra de 50 euros por filho está a suscitar muitas dúvidas. Cada elemento do casal recebe metade do valor, mas se o dependente viver apenas com a mãe ou com o pai, é esse titular que recebe a totalidade do apoio.

É possível saber se a transferência bancária já foi emitida ou se ainda aguarda pagamento. Para isso, deverá consultar o Portal das Finanças.

Já o apoio extraordinário de 125 euros está a ser pago desde quinta-feira. Mais de 500 mil pessoas já receberam o dinheiro na conta bancária. A medida foi criada pelo Governo para atenuar o impacto da subida dos preços.