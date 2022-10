Primeiro-ministro avisa que fundos do PRR podem ajudar no custo da energia

MECANISMO PARA FIXAR PREÇO MÁXIMO DE ENERGIA

Os ministros da Energia e das Finanças da União Europeia vão estudar a hipótese de criar um mecanismo para fixar um preço máximo para a eletricidade e para o gás.

“Quanto à energia, foram mandatados os ministros da Energia e também os das Finanças para nas próximas reuniões do Conselho poderem estudar e avançar no conjunto de propostas que a Comissão apresentou, designadamente as que têm a ver com as compras conjuntas de energia, com a criação de um mecanismo de fixação de um preço máximo que evite picos de crescimento dos preços da eletricidade e do gás”, informou António Costa.