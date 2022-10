Legos voltam ao Parlamento para explicar mudanças nas pensões

O deputado bloquista José Soeiro acusou esta segunda-feira a ministra do Trabalho de "martelar" dados sobre a sustentabilidade da Segurança Social, defendendo e exemplificando com legos que era possível aumentar pensões seguindo a fórmula de cálculo prevista na lei.

Durante uma audição conjunta nas comissões de Orçamento e Finanças e da Segurança Social, onde a ministra do Trabalho, Ana Mendes Godinho, está a ser ouvida sobre a proposta de Orçamento do Estado para 2023 (OE 2023), o deputado do BE serviu-se de legos para ilustrar a sua visão sobre as medidas para as pensões decididas pelo Governo.

"A senhora ministra, depois de ter martelado as contas, insiste na sua narrativa e por isso eu vou recorrer aqui ao método pedagógico de Paulo Sá", disse José Soeiro referindo-se ao deputado do PCP que, em 2015 explicou ao Governo da altura, com legos, de que não haveria alívio fiscal.