O economista João Duque considera que os lucros da Galp, que subiram 86% nos primeiros nove meses do ano", devem ser "vistos com alguma cautela", apesar de parecerem "exagerados". O especialista comparou com o ano de 2019.

"Parece um número absurdo, exagerado. Mas as coisas devem ser vistas com alguma cautela", afirma.

Na SIC Notícias, esclarece que, comparando com 2019, "o ano comparável", o desempenho está "ligeiramente abaixo".

João Duque lembra que o desenvolvimento da companhia em 2021 ainda foi afetado pela covid-19. No entanto, destaca que o segundo trimestre de 2022 foi "extraordinário".

"Face à dimensão da empresa, o número parece grande, mas não é assim tão grande".

O economista considera ainda que a forma como se contabilizam os lucros pode "distorcer um bocadinho a realidade".

Lucros da Galp

Os lucros da Galp subiram, nos primeiros nove meses do ano, para 608 milhões de euros. É um aumento de 86% em comparação com o mesmo período do ano passado.

No comunicado enviado à CMVM, a Galp diz que os resultados refletem um "forte desempenho operacional em todos os segmentos do negócio".

De janeiro a setembro, os lucros de 608 milhões de euros representam uma subida de 86% face ao resultado líquido ajustado do mesmo período de 2021.

Já os resultados do terceiro trimestre, com lucros de 187 milhões de euros, mostram uma subida de 16% face ao mesmo trimestre do ano anterior, mas uma descida face aos 265 milhões registados no segundo trimestre deste ano.

O resultado antes de juros, impostos, depreciações e amortizações (EBITDA) nos primeiros nove meses subiu 73%, para 2,9 mil milhões de euros, enquanto o do terceiro trimestre subiu 29%, face ao mesmo período do ano anterior, para 784 milhões de euros.