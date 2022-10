Santander Totta com lucro de 385,1 M€ nos primeiros nove meses do ano

O Santander Totta teve lucros de 385,1 milhões de euros nos primeiros nove meses do ano, mais do dobro do que os 172,2 milhões do mesmo período de 2021, divulgou hoje o banco em comunicado.

O banco explicou que, "no período homólogo, o resultado líquido foi de 172,2 milhões de euros , quando se registou no primeiro trimestre um encargo extraordinário, no valor de 164,5 milhões de euros (líquido de impostos), para fazer face ao plano de transformação em curso, com a otimização da rede de agências e investimentos em processos e tecnologia".

Já o produto bancário aumentou para 933,6 milhões de euros, entre janeiro e setembro, com as comissões a atingirem 358,6 milhões de euros.

Relativamente aos custos operacionais, estes fixaram-se em 364,5 milhões de euros, o que representa uma redução de 13,6%, comparativamente aos primeiros nove meses de 2021.

No período em análise, o total de crédito a clientes ascendeu a 43.500 milhões de euros, representando uma descida de 0,1% , face ao mesmo período de 2021.

No segmento de crédito hipotecário, a carteira cresceu 6,7% , em termos homólogos, "refletindo o dinamismo na produção de novos créditos habitação, onde o banco mantém uma quota de mercado de 23,7% (valores acumulados a agosto)", referiu o banco.

No que diz respeito aos depósitos de clientes, o valor ascendeu a 39.300 milhões de euros, tratando-se de um crescimento de 3,6% face ao período homólogo.

Também os recursos de clientes situaram-se em 46.700 milhões de euros, o que reflete uma subida de 1,2% em termos homólogos, "com o contributo dos depósitos (+3,6% face a setembro de 2021) a ser parcialmente anulado pela dinâmica de recursos fora de balanço, que retraíram 10,3% no mesmo período, fruto do contexto nos mercados financeiros", sublinhou o banco.

Também o crédito ao consumo registou um progresso positivo, com um crescimento de 8,9% para 1.800 milhões de euros.

O número de clientes digitais cresceu 9,4%, face aos primeiros nove meses do ano passado, e representa cerca de 61% da base de clientes de banco principal.

O rácio de eficiência do Santander Totta situou-se em 39%, o que representa um decréscimo de 2,1% face ao valor de setembro de 2021.

Já o rácio de fundos próprios principais de nível 1 (CET1) foi de 17,3%, refletindo também uma descida de 6,5% em termos homólogos.