O sistema elétrico nacional pode deixar de ter capacidade de resposta já a partir do próximo ano. O relatório da Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG) avisa, que no pior cenário, pode faltar a eletricidade em 2023, caso não forem adotadas medidas excecionais. O Governo garante que a situação está controlada.

O relatório alerta para as dificuldades que o país pode enfrentar numa situação extrema – em que a procura aumenta muito, ao mesmo tempo que são aplicadas restrições do lado da oferta das energias renováveis. Se esse pior cenário se confirmar, a DGEG prevê que, já a partir do próximo ano, o sistema elétrico português deixe de ter capacidade de resposta e tenha de recorrer a medidas excecionais.

Mas o Ministério do Ambiente e da Ação climática afasta esse cenário. Questionado pela SIC sobre a possibilidade de faltar eletricidade já em 2023, o gabinete de Duarte Cordeiro garantiu que o Governo tem adotado medidas para melhorar o sistema elétrico e que vai acelerar a introdução de renováveis em Portugal.

No entanto, há ainda o problema da seca: a carência de recursos hídricos é uma das preocupações apontadas no relatório.

Sem saber ainda como vai ser o próximo inverno, a solução pode passar por pedir mais apoio a Espanha. A DGEG apela ainda a um reforço da rede de transporte. Há muita produção a norte e pouca a sul, sobretudo desde o fecho da central a carvão de Sines.