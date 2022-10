Celebra-se esta segunda-feira o Dia Mundial da Poupança. Vários estudos revelam que grande parte dos portugueses não recorre a qualquer tipo de poupança diária, semanal, mensal ou até mesmo anual.

Perante o aumento da taxa de inflação e da subida de preços dos alimentos, existem algumas estratégias que podem ajudar a poupar. Pedro Anderson, jornalista da SIC e autor da rubrica Contas Poupança, sugere, por exemplo, que seja feita uma gestão semanal.

"É preciso rever o nosso orçamento e ver para onde está a ir o nosso dinheiro. É preciso cortar tudo aquilo que é supérfluo. Não há outra forma."

Nesta altura, diz Pedro Anderson, o objetivo da poupança não é ficar com mais dinheiro ao fim do mês, mas ficar com o mesmo dinheiro ao fim do mês.

Um planeamento semanal ou pelo menos mensal é a recomendação de Pedro Anderson, como por exemplo planear todas as refeições da semana, fazer a lista de todos os ingredientes e procurar o local onde estão mais baratos.

"Isto dá uma trabalheira desgraçada, (...) mas as pessoas que não fizerem isto vão chegar ao fim do mês sem dinheiro."

É necessário "tomar as rédeas da vida financeira" e "saber o que é preciso comprar", mais nada do que o essencial, quando "vier o tempo das vacas gordas isto muda". Nesta fase o segredo é: "planear, planear, planear".

Pedro Anderson deixa ainda vários conselhos relativos aos créditos à habitação e como estes podem ser renegociados.