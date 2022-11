O Governo apresenta esta quarta-feira o projeto da semana de quatro dias de trabalho aos parceiros sociais. O objetivo é colocar em prática esta alternativa, através de uma experiência-piloto em empresas do setor privado, que será realizada em junho do próximo ano. Governo, empresas e trabalhadores vão analisar os benefícios e as contrapartidas deste projeto.

O Governo garante que a semana de quatro dias de trabalho não oferece contrapartidas financeiras, o que indica que não serão implementados cortes salariais. Em Portugal, a experiência vai durar seis meses, mas o número de horas de trabalho semanais ainda não está estipulado.

O coordenador do projeto da semana de quatro dias, Pedro Gomes, garante maior equilíbrio entre a vida profissional e privada e aponta que as empresas privadas terão menores custos.

O projeto-piloto será testado em empresas do setor privado que pretendem participar e se tiverem uma evolução satisfatória, poderá estender-se à Administração Pública. O coordenador do projeto esclarece que o setor privado tem cerca de 80% do emprego em Portugal.

As empresas devem analisar o impacto na produtividade, na competitividade e nos lucros.

Do lado dos trabalhadores serão avaliados os efeitos no bem-estar, na qualidade de vida e na saúde mental e física. Para além disso, o Governo também pretende perceber onde e como será usado o tempo livre e mais um dia de descanso.

As empresas privadas podem manifestar o interesse em aderir à experiência até ao início do próximo ano para que a seleção seja realizada em fevereiro.