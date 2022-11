Ajudas no crédito à habitação: Chega, Livre e PAN consideram que medidas são insuficientes

O Chega, o Livre e o PAN consideram que as medidas apresentadas pelo Governo para ajudar as famílias com o crédito à habitação são insuficientes.

"A renegociação com a banca é um dos aspetos que tínhamos defendido. Não compreendemos é como é que, num ano com uma receita fiscal extraordinária tão elevada, o Governo não canaliza uma parte dessas verbas para o apoio direto", afirma André Ventura, do Chega.

Já Inês Sousa Real, do PAN, diz que os apoios apresentados são "mais do mesmo". Refere que as pessoas ficam numa situação de "maior fragilidade".

Rui Tavares, do Livre, fala numa "miragem".

O Governo aprovou esta quinta-feira em sede de Conselho de Ministros um pacote de medidas para mitigar a subida da prestação dos créditos à habitação no orçamento familiar.

A proposta de Programa Nacional de Habitação prevê um conjunto de 22 medidas e um investimento de 2,377 mil milhões de euros até 2026 para o alargamento do parque público de habitação.