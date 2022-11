O Serviço Nacional de Saúde (SNS) ganhou mais de 291 mil euros por dia com jogos sociais e online. A notícia é avançada pelo jornal Público. Os dados são do relatório da Administração do Sistema de Saúde relativo ao ano de 2021.



O documento revela que, no ano passado, o SNS recebeu mais de 106 milhões de euros com os jogos sociais da Santa Casa, incluindo o Euromilhões, o Totoloto, as Raspadinhas e o Placard.

O Governo determina que sejam atribuídos ao Ministério da Saúde quase 16% destes lucros para a concretização dos objetivos estratégicos do Plano Nacional de Saúde. As verbas destinam-se a áreas como a promoção da Saúde, prevenção da doença, prevenção do tabagismo e saúde mental.

De acordo com o Público, os melhores anos de contribuição foram 2018 e 2019, nos quais as transferências para a Saúde foram, respetivamente, de 120,5 milhões e 122,1 milhões de euros,

Em 2020, a contribuição destes jogos desceu aos 102 milhões de euros, uma queda justificada pela pandemia de covid-19 cujas restrições obrigaram ao confinamento e ao fecho de vários espaços onde estes jogos são comercializados.