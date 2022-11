O presidente executivo do BPI, João Pedro Oliveira e Costa, garantiu hoje que o banco irá cumprir com "responsabilidade" a medida aprovada pelo Governo de renegociação, que, disse, irá abranger uma componente significativa da carteira de crédito da instituição.

A posição de João Pedro Oliveira e Costa foi transmitida durante a apresentação de resultados do BPI até setembro, em Lisboa.

"Iremos dar resposta com grande sentido de responsabilidade", garantiu, sublinhando que a instituição compreende que se está "a viver um momento delicado", pelo que irá "colaborar" e "cumprir a lei".

Em causa está a medida aprovada pelo Governo que define que a renegociação dos créditos à habitação pode ser feita quando a taxa de esforço atinja os 36% ou quando se verifique um agravamento de cinco pontos percentuais.

Quando questionado sobre o impacto da medida para o BPI, João Pedro Oliveira e Costa considerou que "obviamente que terá um impacto significativo".

"Irá exigir do lado do banco um esforço adicional significativo, como penso que irá exigir a todo o setor. Haverá uma componente muito significativa da carteira de crédito habitação que vai ser abrangida pelo decreto-lei", afirmou.

Para João Pedro Oliveira e Costa, será "suficientemente significativa" para o banco "dar prioridade a esta situação".

Escusando-se a entrar em números detalhados, antecipou que os créditos mais recentes - "dos últimos seis, sete anos, os que têm prazos mais longos" - serão os mais afetados.

No entanto, realçou que o impacto dependerá também da evolução do rendimento dos clientes, pelo que defendeu que "todas as medidas que o Governo venha a implementar relativamente ao tema do emprego" serão importantes.

Sublinhando que o banco "está a fazer o trabalho de casa", vincou que a instituição irá "ter abertura" para "todas as soluções".

"Diria que temos de ser suficientemente criativos para conseguir encontrar as soluções mais adequadas a cada cliente", disse.