Ainda com o Orçamento de Estado em discussão na especialidade, os utentes das antigas autoestradas sem custos para o utilizador voltaram a buzinar contra o pagamento de portagens

O buzinão na Guarda aconteceu esta segunda-feira numa das rotundas mais movimentadas da cidade.

Para dia 17 de novembro – depois de uma antecipação -, a Plataforma P'la Reposição das Scut na A23 e A25 agendou uma marcha lenta contra as portagens, que tem como objetivo conseguir um encontro com o Presidente da República.

Numa nota citada pela Lusa, a plataforma explicou que a decisão se prende com o facto de estar prevista, para dia 18, uma visita de Marcelo Rebelo de Sousa ao concelho de Pinhel, na Guarda.

A plataforma adiantou que quer "sensibilizar [o Presidente da República] para a importância e necessidade da reposição das Scut na Beira Interior (A23, A24 e A25)".

Ou seja, a marcha lenta, que anteriormente estava marcada para dia 18, passa para o dia 17.

Na nota, foram referidas ainda as "recentes declarações do Governo sobre uma eventual redução do preço das portagens na Beira Interior no primeiro trimestre de 2023", no entanto a plataforma reiterou que isso já devia ter acontecido na legislatura anterior.