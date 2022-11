O Banco de Portugal alertou, esta quarta-feira, para alguns cuidados a ter em compras online. Os avisos fazem parte da campanha #ficaadica, que pretende que as compras na internet sejam feitas com segurança.

Antes da compra

Antes da compra, deve ter a certeza que o vendedor é credível. Pesquise o nome da empresa na internet, aconselha a entidade. Se não encontrar informações, como a morada, o telefone e condições da venda, desconfie. Pesquise também sobre experiências de outros clientes com a loja.

Verifique se o website ou aplicação é segura. Como? Confirme que o endereço começa com "https://" e tem um cadeado.

"Seja cauteloso perante ofertas irrecusáveis ou pechinchas, pois, frequentemente, correspondem a situações de fraude", destaca o Banco de Portugal.

Além dos habituais programas de proteção contra vírus, que deve ter atualizados, leia os termos e condições.

O Banco de Portugal avisa ainda que não deve clicar em links nem fazer downloads de fontes desconhecidas, nem fazer pagamentos online em equipamentos ou com redes WiFi públicas.

Durante a compra

Durante a compra, não dê dados excessivos. Se tiver dúvidas, peça esclarecimentos ao banco. Para o pagamento, aposte na segurança: crie cartões virtuais com saldo limitado e com um prazo de validade ou, por exemplo, faça o pagamento através da referência multibanco.

Após a compra

Depois de fazer a compra online, guarde os registos, com informação sobre o comerciante e o endereço eletrónico.

O Banco de Portugal aconselha ainda a verificar os movimentos na sua conta com regularidade e, caso suspeite de fraude, fale imediatamente com o seu banco e com as autoridades.