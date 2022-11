Preço do gás de botija sobe quase quatro euros

O preço do gás de botija sofreu um forte aumento depois de terminados os tetos máximos impostos pelo Governo. O preço sobe para os consumidores, mas os revendedores dizem que a medida, que esteve em vigor até ao final de outubro, estava a asfixiar as empresas.

Para apoiar os consumidores, um exemplo apontado pelos distribuidores de gás é o mesmo de outros países europeus que decidiram baixar o IVA.

Apesar do aumento do preço, num estabelecimento que a SIC visitou ainda não se sentem quebras no consumo. A dúvida é o que vai acontecer com a chegada do tempo frio, o período em que normalmente se vende mais gás.