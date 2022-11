PS chumba isenção de IMT para jovens proposta por Moedas

A oposição socialista chumbou a isenção de IMT para jovens até 35 anos na compra de casa até 230 mil euros em Lisboa. A medida, prometida durante a campanha autárquica do ano passado, fazia parte da proposta de orçamento da cidade em 2023.

Os socialistas informam que o partido vai apresentar uma proposta de criação do Subsídio de Arrendamento Jovem, com a mesma verba prevista para a isenção de IMT anunciada por Carlos Moedas.

Este apoio pode ir até 450 euros por mês aos jovens que arrendem casas em Lisboa, lê-se no comunicado da vereação do PS na Câmara Municipal de Lisboa.

O PSD acusa o PS de querer impedir Carlos Moedas de cumprir o programa eleitoral com que foi eleito.

Apesar de não viabilizar todas as medidas, os vereadores do PS na Câmara de Lisboa já anunciaram que se irão abster na votação da proposta de orçamento municipal para 2023, permitindo a viabilização do documento.