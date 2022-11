Receita fiscal aumenta 19% até outubro

A receita fiscal do Estado aumentou 19% até outubro face ao mesmo período do ano passado, para 42.944,8 milhões de euros, segundo a Síntese da Execução Orçamental divulgada pela Direção-Geral do Orçamento (DGO).

"Em termos acumulados, a receita fiscal líquida do subsetor Estado até outubro de 2022 aumentou em 6.858,8 milhões de euros (+19%) face ao valor registado no mesmo período de 2021, no qual estavam em vigor restrições à atividade económica devido à pandemia covid-19", pode ler-se na síntese da DGO.

Segundo o documento, o crescimento resulta sobretudo do aumento da receita dos impostos diretos (IRS e IRC), que representam 57,5% do aumento da receita fiscal acumulada.