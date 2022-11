Agricultores do Alentejo contra o fim das Direções Regionais de Agricultura

Os agricultores do Alentejo estão contra a extinção das Direções Regionais de Agricultura. Consideram que vai quebrar a proximidade e vai aumentar as burocracias.

Se o ano já era de muita preocupação para os agricultores do Alentejo, agora ainda mais com a aprovação em Conselho de Ministros da extinção das Direções Regionais de Agricultura.

As preocupações são muitas com a transferência de competências para a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Alentejo... Desde o aumento das burocracias à perda de proximidade.

As confederações de agricultores esperam agora que o Governo ouça as gentes do mundo rural e que reverta a decisão de extinguir as Direções Regionais de Agricultura.