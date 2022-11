Gigantes tecnológicas justificam despedimentos em massa com quebras nas receitas

A onda de despedimentos nas grandes empresas tecnológicas já ultrapassa as 135 mil pessoas em todo o mundo. As chamadas Big Tech justificam a decisão com quebras nas receitas.

Elon Musk comprou o Twitter e despediu metade dos funcionários. Uma empresa ligada ao Facebook despediu 11 mil funcionários. Já a Amazon também vai na mesma onda e planeia despedir 10 mil trabalhadores.

A contrariar esta tendência, a rede social chinesa TikTok está a contratar cerca de três mil pessoas.

Por cá, as agências de recrutamento garantem que por enquanto esta vaga de despedimentos não está a afetar Portugal.