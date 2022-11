Já é possível renegociar o crédito à habitação: o que precisa de saber

As novas regras para renegociar crédito à habitação no âmbito do mecanismo aprovado pelo Governo para mitigar os efeitos das subidas das taxas de juro já estão em vigor desde sábado .

No entanto existem algumas condições para renegociar, como o valor do empréstimo, a taxa aplicada ou a taxa de esforço, ou seja nem todas as famílias que tenham um crédito à habitação vão ser abrangidas.

Reunimos algumas perguntas e respostas sobre este mecanismo.

Estas novas regras aplicam-se a empréstimo até que valor?

Quem tem empréstimos para habitação própria ou permanente até 300 mil euros pode tentar renegociar o crédito sem penalização.

Se tiver um contrato com taxa fixa posso renegociar o crédito?

Não, as novas regras definidas pelo Governo para mitigar a subida da taxa de juros aplicam-se apenas aos contratos com taxas variáveis, que são a maioria dos quase um milhão e meio de contratos de crédito à habitação.

Qual é a taxa de esforço de referência para a negociação?

A renegociação dos créditos à habitação pode ser feita quando a taxa de esforço atinja os 36% ou quando se verifique um agravamento de cinco pontos percentuais no último ano.

Numa situação em que o devedor atinge uma taxa de esforço de 50%, o banco tem de avançar para uma renegociação do crédito, sem que para tal seja necessário estar a avaliar o que acontecia um ano antes ou quando contratou o crédito.

Quanto tempo tem o banco para analisar a taxa de esforço?

O banco tem 45 dias, após a entrada em vigor do diploma, para avaliar a situação dos seus clientes e em caso de soarem os alarmes de risco de incumprimento é obrigado a propor formas de renegociar.

Que soluções podem ser usadas na renegociação?

As soluções podem passar pelo alargamento do prazo do crédito, a consolidação de créditos, a realização de um novo crédito ou a redução da taxa de juro durante um determinado período. Também está prevista a suspensão das comissões de amortização para quem possa antecipar o reembolso.

Os clientes podem tomar iniciativa?

Sim, os clientes podem tomar a iniciativa e se encontrarem quem ofereça melhores condições podem mudar de banco sem cobrança de comissões.

É possível regressar ao contrato anterior?

Sim, a lei que entrou em vigor este sábado vai permitir às famílias com mais dificuldades renegociar o empréstimo para compra de casa até dezembro de 2023, mas durante cinco anos podem regressar ao contrato anterior.