Preço dos combustíveis volta a descer e já está a níveis pré-guerra

A partir desta segunda-feira, o preço dos combustíveis baixa cinco cêntimos por litro no gasóleo e quatro cêntimos e meio na gasolina.

Esta é a terceira semana consecutiva em que o preço dos combustíveis desce, sendo que desde o início de novembro o diesel já baixou cerca de 32 cêntimos por litro e a gasolina cerca de 25 cêntimos.

Com a descida desta semana, tanto o gasóleo como a gasolina voltam a ser vendidos a preços pré-guerra.

A queda do brent e o desconto no Imposto sobre os Produtos Petrolíferos (ISP) são dois dos fatores que conduziram a esta descida. Sabe-se que até janeiro mantém-se a redução deste imposto e, assim como, a suspensão da taxa de carbono.

Na semana passada, o preço tinha recuado em média oito cêntimos quer no gasóleo, quer na gasolina, e na anterior a descida tinha sido de seis cêntimos e meio no litro de gasóleo e de três cêntimos e meio no litro de gasolina.