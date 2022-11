ASAE apreende milhares de artigos contrafeitos à venda no Facebook

A Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE), através da Unidade Nacional de Informações e Investigação Criminal (UNIIC), realizou “buscas na cidade de Braga a coberto de um processo-crime em investigação”. Em causa estava a venda de contrafação através da rede social Facebook.

“As buscas visaram um domicílio, um armazém e três viaturas. Foi também realizada uma pesquisa de dados informáticos no telemóvel do suspeito, alegadamente usado para a prática do crime em investigação”, lê-se no comunicado enviado às redações.