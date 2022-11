Inflação em novembro cai para 9,9%

A taxa de inflação desceu para os 9,9% no mês de novembro. A estimativa rápida do Instituto Nacional de Estatística (INE) aponta para uma descida de 0,2 pontos percentuais de outubro para novembro.

No mês passado, o valor da inflação foi de 10,1%, o valor mais alto dos últimos 30 anos, influenciado sobretudo pelo aumento do preço dos produtos energéticos e alimentares.



“A taxa de variação homóloga do Índice de Preços no Consumidor (IPC) terá diminuído para 9,9% em novembro, taxa inferior em 0,2 pontos percentuais (p.p.) à observada no mês anterior. O indicador de inflação subjacente (índice total excluindo produtos alimentares não transformados e energéticos) terá registado uma variação de 7,2% (7,1% no mês precedente), taxa mais elevada desde dezembro de 1993”, refere o INE.