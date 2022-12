Governo trava descida dos combustíveis prevista para início da semana

O preço dos combustíveis não vai descer no início da semana, porque o Governo decidiu cortar no desconto que está a ser aplicado no Imposto sobre os Produtos Petrolíferos (ISP).

O imposto vai ser reduzido em 3,9 cêntimos por litro no gasóleo e 2,4 cêntimos por litro na gasolina.

Esta decisão deverá anular a descida do preço dos combustíveis prevista para a próxima semana, que apontava para menos 3 cêntimos no gasóleo e menos 1 cêntimo na gasolina.

O preço do gasóleo pode manter-se, mas a gasolina deve ficar mais cara 1 cêntimo e meio a partir de segunda-feira.

O gasóleo está a descer há sete semanas consecutivas e a gasolina há um mês.