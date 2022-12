Energias renováveis vão duplicar nos próximos cinco anos

A Agência Internacional de Energia (AIE) prevê a duplicação da capacidade instalada de energias renováveis em todo o mundo nos próximos cinco anos, com um crescimento inédito de 2.400 gigawatts, o equivalente ao verificado nos últimos 20 anos.

No relatório anual sobre energias renováveis publicado hoje, a AIE concentra-se principalmente na evolução das energias limpas ao longo dos próximos cinco anos, até 2027, em plena crise energética desencadeada pelo embargo do Ocidente à Rússia.

De acordo com a AIE, o crescimento de 2.400 gigawatts é equivalente a toda a capacidade energética da China, a segunda maior potência económica.

"Este enorme aumento é 30% superior ao que prevíamos há apenas um ano", diz a organização internacional com sede em Paris.

A energia limpa será responsável por pouco mais de 90% da expansão total da eletricidade mundial até 2027, de modo a compensar o carvão poluente como fonte de produção de eletricidade a partir do início de 2025.

A China, a União Europeia (UE), os Estados Unidos e a Índia estão a liderar o impulso das energias renováveis. O desejo de "tornar-se menos dependente de combustíveis fósseis importados" levará a Europa, por exemplo, a aumentar a sua capacidade instalada de energia renovável em 60% (425 gigawatts) durante os próximos cinco anos.

Em comparação com o período de cinco anos 2016-2021, a instalação de energia limpa mais do que duplicará no período 2022-2027.

Três quartos desta expansão terão lugar em sete países europeus: Alemanha, Espanha, França, Holanda e Polónia dentro da União Europeia (UE), mais o Reino Unido e a Turquia.

Apesar dos progressos regulamentares que têm sido feitos, a AIE acredita que o clube da UE poderia acelerar ainda mais a implantação da energia solar e eólica, reduzindo os prazos legais e a burocracia para novos projetos.

A agência cita mais incentivos aos painéis solares domésticos como exemplo.

"Este é um exemplo claro de como a atual crise energética pode ser um ponto de viragem histórico para uma energia mais limpa e mais segura para o sistema energético global", disse o diretor executivo da AIE, Fatih Birol, no relatório.

Para Birol, a energia limpa está a "entrar numa nova fase" em que os países se tornaram conscientes dos benefícios da segurança energética.

Além da Europa, a China será outro dos polos económicos que mais se empenhará nas energias renováveis.

De acordo com a AIE, a capacidade instalada no gigante asiático (atualmente de 1.063 gigawatts) irá duplicar em cinco anos, estando previstos mais 1.070 GW.

Durante o período 2022-2027, a China liderará a expansão de novas instalações de energia limpa, sendo responsável por metade do crescimento.

Os Estados Unidos aumentarão a sua capacidade de energia limpa em 74%, o equivalente a 280 GW adicionais entre 2022 e 2027.

O vento e a energia solar serão responsáveis pela maior parte do crescimento.

Tal como na China, espera-se que a Índia duplique a sua capacidade instalada em energia limpa para 145 gigawatts, liderada pela energia solar (75%) e seguida pelo vento em terra (15%).

Além disso, tanto a Índia como os Estados Unidos preveem um grande desenvolvimento da indústria da energia solar com investimentos de cerca de 25.000 milhões de dólares entre 2022 e 2027.

A energia solar, juntamente com o vento, representará 90% da capacidade adicional a nível mundial.

Quanto aos biocombustíveis, a procura aumentará em 22% até 2027.

Os Estados Unidos, Canadá, Brasil, Indonésia e Índia serão responsáveis por 80% da expansão na utilização deste tipo de energia, que é menos poluente do que a gasolina.

De acordo com a AIE, o progresso das energias renováveis nas economias ricas precisa de ser complementado por uma maior penetração em setores como os transportes e o aquecimento.

Por outro lado, os países em desenvolvimento devem melhorar as suas redes elétricas e necessitam de um melhor acesso ao crédito para financiar novos projetos de energia limpa.