Preço dos combustíveis desce na próxima semana

O preço dos combustíveis vai descer na próxima semana. Fonte do setor adiantou à SIC que a descida será de 9,5 cêntimos por litro no gasóleo e de 7 cêntimos na gasolina. Estes valores ficam abaixo dos praticados antes da guerra na Ucrânia.

Há uma semana, o Governo anunciou a subida do Imposto sobre os Produtos Petrolíferos (ISP). Esta revisão fiscal quebrou o ciclo de descida do preço dos combustíveis. Em causa está a descida do preço do petróleo nos mercados internacionais.

Esta decisão anulou a descida do preço dos combustíveis prevista para a semana passada, que apontava para menos três cêntimos no gasóleo e menos um cêntimo na gasolina.

Antes desta subida do ISP, o gasóleo estava a descer há sete semanas consecutivas e a gasolina há um mês.