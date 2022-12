A TAP considera que uma nova greve seria muito prejudicial e está disponível para voltar à mesa das negociações com o sindicato de pessoal de voo.

A presidente executiva da TAP, Christine Ourmières-Widener, admitiu que mais greves de tripulantes "seriam muito prejudiciais para a companhia e para o país" e reiterou a disponibilidade da empresa para negociar com o sindicato.

“Estamos disponíveis para todas as discussões possíveis com o SNPVAC [Sindicato Nacional do Pessoal de Voo da Aviação Civil] , nós respeitamos a liberdade para fazer greve, mas também queremos sentar-nos à mesa das negociações, para evitar o mais possível novas ações, porque isso seria muito prejudicial para a companhia, para o país e também pensando em todos os contribuintes portugueses que têm investido na companhia”.