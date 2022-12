Quem tem, afinal, direito ao apoio extraordinário de 240 euros?

O primeiro-ministro António Costa anunciou, esta quarta-feira em entrevista à revista Visão, um apoio extraordinário de 240 euros para ajudar as famílias mais vulneráveis. Este anúncio é feito cerca de dois meses depois do outro apoio, no valor de 125 euros, ter começado a ser pago. Mas, atenção, o número de beneficiários não é o mesmo.

Esta nova prestação extraordinária, que será aprovada esta quinta-feira em sede Conselho de Ministro, abrange apenas alguns portugueses. Quem vai receber? Quando será pago? E como será feito esse pagamento? Eis as respostas.

A quem se destinam os 240 euros?

As famílias com menos rendimento serão o alvo deste apoio, ou seja, famílias que estejam abrangidas pela tarifa especial de eletricidade ou que recebem prestações sociais mínimas, tais como:

Complemento solidário para idosos;

Rendimento social de inserção;

Pensão social de invalidez do regime especial de proteção na invalidez;

Complemento da prestação social para a inclusão;

Pensão social de velhice;

Subsídio social de desemprego;

Pessoas que este ano foram contempladas com duas prestações extraordinárias em duas tranches de 60 euros cada, no final dos primeiro e segundo trimestres.

Qual o universo?

Este apoio abrange um milhão de famílias.

Quando é que serão pagos?

O apoio extraordinário começa a ser pago ainda este ano, a partir do dia 23 de dezembro e deverá ser entregue até ao final do mês.

Como é que o apoio será pago?

Será pago numa prestação única e será a Segurança Social a fazê-lo.

Quanto custa este apoio ao Governo?

Esta medida implica a distribuição total de 240 milhões de euros e trata-se de um apoio que visa mitigar os efeitos da inflação.