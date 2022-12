BCE deverá anunciar nova subida nas taxas de juro

O Banco Central Europeu deverá anunciar esta quinta-feira uma nova subida nas taxas de juro. Ainda assim o ritmo de subida deverá diminuir após duas subidas consecutivas de 75 pontos percentuais.

Se este aumento se vier a confirmar é já a quarta vez que as taxas de juro sobem este ano. A expectativa é que a subida não ultrapasse os 50 pontos percentuais. Este cenário, ainda assim, fará disparar as taxas Euribor, o que significa que a prestação do crédito à habitação irá aumentar.

Desde julho, o BCE tem seguido uma linha de ajustamento monetário sem precedentes, aumentando as suas taxas em dois pontos percentuais no total, para tentar conter a subida dos preços, impulsionada pelos custos da energia, que dispararam depois de ter começado a guerra na Ucrânia.

A reunião desta quinta-feira do Conselho do BCE deverá marcar o fim da "primeira fase de normalização" da política monetária após vários anos de taxas excecionalmente baixas, segundo o governador do Banco de França, François Villeroy de Galhau. O representante francês defende uma subida das taxas de juro de 50 pontos base, após dois aumentos de 75 pontos em setembro e outubro, que mostraram a determinação do BCE em controlar a inflação.

A inflação na zona euro recuou um pouco em novembro, para 10% contra 10,6% no mês anterior, graças a uma moderação dos preços da energia.

Num cenário de um aumento de 50 pontos base nas taxas de juro, que é apontado pela maioria dos economistas como provável, a taxa de facilidade de depósitos, que serve de referência, passaria para 2%.

No entanto, alguns "falcões" do Conselho do BCE não escondem que são favoráveis a um novo aumento de 75 pontos base. A alemã Isabel Schnabel, membro da comissão executiva do BCE, considera "limitada" a "margem que permite abrandar o ritmo de aperto monetário".

Com a inflação ainda longe do objetivo de 2% a médio prazo definido pelo BCE, a subida das taxas de juro deverá continuar, mesmo com o risco de bloquear ainda mais a economia, perto de uma recessão.

Segundo os analistas, a desaceleração da atividade sozinha não será suficiente para baixar os preços. Para tomar uma decisão, os membros do Conselho do BCE dispõem de novas previsões económicas que vão até 2025.